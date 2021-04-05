Стадион Металлург в Кривом Роге реконструируют в рамках программы президента

Стартовала реконструкция стадиона Металлург в Кривом Роге. Благодаря программе президента Большая стройка город получит современную многофункциональную спортивную арену.

Она будет соответствовать международным стандартам, пишет сайт Днепропетровской ОГА.

— В этом году по программе президента Большая стройка в области строим бассейны и реконструируем стадионы. Самый масштабный проект — Металлург в Кривом Роге. Работы уже начались, — сказал заместитель председателя ОГА Владимир Орлов.

Объект давно нуждался в реконструкции. Трибуны арены находились в аварийном состоянии.

— Мы с друзьями ходили сюда на матчи. Это было традицией горожан. Начата масштабная реконструкция — очень важное событие для Кривого Рога. Хочется, чтобы стадион Металлург стал одним из лучших арен области и настоящей гордостью горожан. А еще хорошей базой для развития спорта, — отметил народный депутат Украины Юрий Корявченков.

Подрядчики начали с котлованов под трибуны — сейчас они заливают фундаменты, устраивают бетонные основания, монтируют металлические каркасы.

Поле обновленного стадиона будет с “живым” газоном, со специальной системой полива и подогрева. Построят новые трибуны — в целом они будут на 19 тыс. зрителей. Предусмотрят и места для людей с инвалидностью. Стадион получит также мощные прожекторы для освещения, электронные табло.

Будет построено новое 4-этажное здание, в котором расположатся VIP-зона, комментаторские, места для журналистов. Помещение под трибунами будут осовремененное.

Там обустроят спортивные залы, раздевалки и тренерские. Можно будет заниматься тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом, каратэ и греко-римской борьбой. Вокруг стадиона обустроят беговые дорожки. Будет и зона для прыжков с шестом.

— Делаем все, чтобы Кривой Рог развивался и строился — как за счет средств городского бюджета, так и средства финансирования других уровней. Городская власть обеспечит полное содействие строительству, чтобы стадион был построен качественно и в сроки, — заявил мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса президента, координатор Большого строительства Кирилл Тимошенко, сотрудничество власти и регионов в сфере развития инфраструктуры переходит на новый уровень.

Привлечение инвестиций в украинские проекты

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ отметил, что его приоритет — системное улучшение инвестклимата в Украине и создания наиболее благоприятных условий для иностранных инвесторов.

Он отметил, что Украина открыта к привлечению инвестиционных фондов Катара в такие направления, как высокие технологии, инфраструктура, финансовый, энергетический и аграрный секторы. Также, по мнению президента, перспективным для инвесторов можно назвать проект Большая стройка.