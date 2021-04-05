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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта

Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с официальным визитом в Катаре.

зеленський катар

Также он отметил, что обе страны имеют большой потенциал для углубления сотрудничества.

— Рад подписанию 13 важных документов между Украиной и Катаром, а также двух коммерческих контрактов. Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества. Благодарен Эмиру Тамиму бин Хамаду Аль Тани и премьер-министру, министру внутренних дел Халиду бин Халифи Аль Тани за гостеприимство, — написал президент в Twitter.

Во время встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества. В частности, Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.

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Кроме того, президент и премьер-министр Катара обсудили, как будут взаимодействовать страны при подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Накануне Владимир Зеленский дал интервью катарским СМИ. В нем он отмечал, что Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и Арабском мире. Поэтому сейчас государства работают над тем, чтобы увеличить объемы экономического сотрудничества.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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