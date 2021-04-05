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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Украине не выгодна денонсация Харьковских соглашений по двум причинам — МИД

МИД Украины выступает против денонсации Харьковских соглашений, согласно которым Украина продолжила срок пребывания флота РФ в Крыму. Причина — эти соглашения нужны, чтобы привлечь Россию к ответственности и получить компенсацию за оккупацию Крыма.

Украине не выгодна денонсация Харьковских соглашений по двум причинам — МИД

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

В 2014 году РФ в одностороннем порядке расторгла соглашения после того, как аннексировала Крым. Хотя Украина денонсации не признала и продолжает считать соглашение действующим.

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Соглашения фиксируют временное базирование флота РФ. Также, согласно им, Россия не может иметь в его составе ядерное оружие, устанавливать общую численность личного состава, кораблей, вооружений, определять места временной дислокации.

— Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма, — заявил Николенко.

Денонсация соглашений

Депутаты Слуги Народа Олег Дунда и Александр Аликсийчук зарегистрировали в Раде законопроект, который предлагает прекратить действие Харьковских соглашений. Проект закона пока находится на рассмотрении Комитета.

Харьковские соглашения

Так называемые Харьковские соглашения были подписаны между Украиной и Россией в 2010 году сразу после победы на президентских выборах Виктора Януковича.

До их подписания флот РФ должен был покинуть Крым в 2017 году. Но, согласно новым договоренностям, пребывание российских военных продлили на 25 лет — до 2042 года. Якобы за это Россия уменьшила Украине цену на газ.

27 апреля 2010 года Верховная Рада 236 голосами ратифицировала эти соглашения.

В 2014 году именно военнослужащие Черноморского флота РФ совместно с другими подразделениями российских Вооруженных сил оккупировали Крым.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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