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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Как будет работать почта в Киеве во время локдауна

Стало известно, повлияет ли жесткий карантин в Киеве на работу почтовых отделений столицы.

Как будет работать почта в Киеве во время локдауна

Полный перечень ограничений на время локдауна обнародовали в КГГА: о каких-либо ограничениях работы почты речи в документе не идет.

В свою очередь официальные представительства Укрпочты и Новой почты не сообщали об изменениях работе из-за карантина.

Таким образом, все почтовые отделения Киева с 5 по 16 апреля будут работать без изменений.

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Локдаун в Киеве

В среду, 31 марта, Виталий Кличко заявил об усилении карантина в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом.

Мэр огласил список новых ограничений, которые начнут действовать уже со следующей недели.

Среди них — серьезные изменения в работе общественного транспорта, а также закрытие всех школьных и дошкольных учреждений.

Работа заведений общественного питания останется неизменной (на вынос или доставка).

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