Привлечение инвестиций и усиление сотрудничества: Зеленский в Катаре подпишет ряд соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией прибыл с официальным визитом в Катар. Он уже успел пообщаться с местными СМИ.

Главные тезисы интервью Владимира Зеленского катарским СМИ — читайте на Фактах ICTV.

О катарско-украинских отношениях

По словам президента, Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и Арабском мире. Поэтому сейчас государства работают над тем, чтобы увеличить объемы экономического сотрудничества и начать больше сотрудничать во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Именно поэтому постоянно растут объемы двусторонней торговли, вводят прямое авиасообщение между столицами и безвизовый режим для граждан обеих стран.

Какие соглашения могут подписать

Ожидается, что Украина и Катар подпишут целый пакет двусторонних соглашений. Они будут касаться большего сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения.

Также планируется подписать соглашения о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений.

— Будет подписано и ряд коммерчески инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами, — анонсировал президент.

Об инвестициях Катара в украинские проекты

Владимир Зеленский отметил, что его приоритетом является системное улучшение инвестклимата в Украине и создание наиболее благоприятных условий для иностранных инвесторов.

Он отметил, что Украина открыта к привлечению инвестиционных фондов Катара в такие направления, как высокие технологии, инфраструктура, финансовый, энергетический и аграрный секторы. Также, по мнению президента, перспективным для инвесторов можно назвать проект Большое строительство.

Кроме того, летом в Украине стартует земельная реформа, благодаря чему в аграрном секторе появится много направлений для инвестиций. В частности, в животноводство, переработку сельскохозяйственной продукции, логистическую инфраструктуру.

В каких сферах еще могут сотрудничать страны

Президент убежден, что Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности.

— Украина является мощным поставщиком продукции металлургической промышленности. Также мы — надежный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности. Кроме того, мы заинтересованы в расширении авиасообщения между Украиной и Катаром, что поможет создать условия для развития сотрудничества в туристической сфере, — говорит он.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Катар за гуманитарную помощь Украине для борьбы с коронавирусом. Ведь в мае 2020 года именно Катар передал почти девять тонн средств защиты для украинских медиков, среди которых были медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, щитки для лица и комбинезоны.

Кроме того, президент поблагодарил катарских партнеров, которые помогали эвакуировать украинцев из разных уголков мира.