На этой неделе должен состояться разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако точные дата и время пока неизвестны.

По информации СМИ, которые ссылаются на собственные источники в дипломатических кругах, тема беседы — обострение ситуации на Донбассе и координация позиций сторон.

В то же время отмечается, что разговор должен был состояться сразу же после видеоконференции Меркель, Макрона и президента РФ Владимира Путина, которую провели еще в конце марта.

Однако возникли проблемы с согласованием времени.

Разговор Путина, Меркель и Макрона

Владимир Путин провел онлайн-беседу с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

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Они говорили об Украине, но без президента страны Владимира Зеленского.

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