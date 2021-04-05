На этой неделе должен состояться разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако точные дата и время пока неизвестны.
По информации СМИ, которые ссылаются на собственные источники в дипломатических кругах, тема беседы — обострение ситуации на Донбассе и координация позиций сторон.
В то же время отмечается, что разговор должен был состояться сразу же после видеоконференции Меркель, Макрона и президента РФ Владимира Путина, которую провели еще в конце марта.
Однако возникли проблемы с согласованием времени.
Разговор Путина, Меркель и Макрона
Владимир Путин провел онлайн-беседу с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
Они говорили об Украине, но без президента страны Владимира Зеленского.
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