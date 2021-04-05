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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Зеленский обсудит ситуацию на Донбассе с Меркель и Макроном — СМИ

На этой неделе должен состояться разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако точные дата и время пока неизвестны.

Зеленский обсудит ситуацию на Донбассе с Меркель и Макроном — СМИ

По информации СМИ, которые ссылаются на собственные источники в дипломатических кругах, тема беседы — обострение ситуации на Донбассе и координация позиций сторон.

В то же время отмечается, что разговор должен был состояться сразу же после видеоконференции Меркель, Макрона и президента РФ Владимира Путина, которую провели еще в конце марта.

Однако возникли проблемы с согласованием времени.

Разговор Путина, Меркель и Макрона

Владимир Путин провел онлайн-беседу с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

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Они говорили об Украине, но без президента страны Владимира Зеленского.

Подробнее о разговоре Путина, Меркель и Макрона читайте на Фактах ICTV.

Источник: Зеркало недели

Фото: Офис президента

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