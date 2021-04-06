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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Доллар падает, евро подорожал: курс валют на 6 апреля

Национальный банк Украины понизил курс доллара к гривне, в то же время цена на евро выросла.

Курс валют

На вторник, 6 апреля, НБУ установил курс 27,93грн /1$.

Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 6 апреля, зафиксировалось на 32,86 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на злотый и российский рубль несколько снизилась.

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Курс валют в Украине от НБУ на 06.04:

  • $ 1 — 27,93 грн;
  • € 1 — 32,86 грн;
  • 1 польский злотый — 7,16 грн;
  • 10 российских рублей — 3,65 грн.

Курс валют НБУ на 6 апреля 2021 в Украине

Сколько будет стоить доллар к концу года

По данным финансовых экспертов, курс доллара в 2021 году наиболее стабильным будет летом.

В целом цена будет уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек — 2 грн от 28 грн за единицу.

В текущем году Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить обесценивания гривны.

В бюджете на 2021 среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.

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