На Донбассе боевики смертельно ранили одного украинского военного. Это уже вторая печальная потеря в рядах ООС за 5 апреля.

Российские наемники нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции наших защитников. Недалеко от населенного пункта Золотое-4 украинский военнослужащий получил смертельное ранение.

О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Потеря под Авдеевкой

Вечером 5 апреля в зоне проведения ООС на Донбассе возле Авдеевки погиб украинский военный. Российские наемники обстреляли позиции наших защитников — из-за этого украинский военный получил ранения.

Ему оказали неотложную медицинскую помощь, однако в больнице мужчина умер. Откуда он родом и сколько лет было военному — пока не сообщается.

Источник: ОТУ Північ