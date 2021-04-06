Газовая война: почему Газпром уменьшает транзит через Украину и чем это грозит

Россия все больше пытается обходить Украину при поставках газа в страны ЕС. С 1 апреля Румыния начала получать российское “голубое топливо” только через Турецкий поток-2.

Есть риск, что через обходные газопроводы Кремля Украина может потерять транзит в Венгрию, а максимум — транспортировка российского газа по нашей газотранспортной системе совсем прекратится.

Факты ICTV узнали, что грозит отечественной ГТС, и как Украина может этому противодействовать.

Южный газовый фронт

Когда речь идет о обходных российских газопроводах, большинство аудитории представляет только Северный поток-2, вокруг которого как раз происходят санкционные противостояния между США, Россией и ЕС. Однако Кремль построил обходные газопроводы не только в Балтийским, но и в Черном море, в частности — Турецкий поток-1 и Турецкий поток-2.

После их запуска Россия перевела объемы транзита газа в Турцию, Грецию и Болгарию через обходные морские газопроводы.

А с 1 апреля в перечень европейских стран, получающих газ через Турецкие потоки, добавилась еще и Румыния.

Хотя исторически газ с востока в эту европейскую страну поставляли именно через украинскую газотранспортную систему — по ее южному направлению — Трансбалканский газовый коридор. Сейчас же этот отрезок отечественной ГТС мощностью 27 млрд кб м в год задействован только для транзита в Молдову (в прошлом году туда прокачали всего 3 млрд кб м).

— В отличие от других направлений транзита мощности на точку выхода из Украины в Румынию бронировались на месячной основе, поэтому прекращение транзита в этом направлении не стало неожиданностью. Нужно отметить, что главной пострадавшей стороной в этом случае может стать сама Румыния. Ведь транзит через Украину доказал свою надежность и гибкость годами бесперебойной транспортировки, тогда как Турецкий поток будет становиться на ремонт каждый год. А в случае чрезвычайных ситуаций у румынской стороны не будет никаких альтернатив для изменения маршрута транспортировки, — говорит генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Правда, и в Румынию несколько лет объемы транзита были не слишком большими. В прошлом году, например, только 0,9 млрд кб м. Поэтому катастрофической потеря румынского направления для Украины не станет. И на доходность Оператора ГТС Украины это не повлияет.

Ведь действующий пятилетний контракт с Газпромом за весь период действия контракта гарантирует Украине около $7 млрд дохода по принципу качай или плати. То есть россияне заплатят за транзит, независимо от его объема.

В 2020 году Газпром сократил транзит через Украину на 38% — до 55,8 млрд кб м (хотя и заплатил за прокачку 65 млрд кб м — минимальные объемы в контракте). Впрочем, в последующие четыре года эти минимальные годовые объемы составляют лишь 40 млрд кб м. Хотя технически ГТС Украины способна осуществлять транзит в страны Европы вплоть до 146 млрд кб м газа.

То есть Россия сознательно снижает транзит к минимуму, используя менее трети ее мощности. А дальше, после завершения контракта, перспективы угрожающие: не останется транзита — не будет и платы за него.

Следующая потеря — Венгрия?

Если реализацию обходных маршрутов Кремля не остановить, следующей транзитной потерей Украины после Румынии рискует стать Венгрия.

Газпром может перевести транзит в эту страну на Турецкий поток-2 в случае завершения продолжения Турецкого потока через Болгарию и Сербию. Для Украины это будет означать дополнительную потерю 10-12 млрд кб м транзита ежегодно, подсчитали в операторе ГТС Украины. Поэтому сохранить сотрудничество с западным соседом выгодно обеим сторонам.

— Венгрия сегодня имеет доступ к транзитной инфраструктуре Украины, которая может обеспечить в разы большую мощность по сравнению с Турецким потоком. Даже в случае введения в эксплуатацию интерконнектора с Сербией Венгрия должна быть заинтересована в сохранении хотя бы части транзита газа через газотранспортную систему Украины с целью диверсификации маршрутов поставки газа в страну. Кроме того, мы активно работаем с нашими венгерскими партнерами над созданием гарантированных мощностей по импорту газа из Венгрии, что позволит активно использовать трансграничную инфраструктуру между странами, — объясняет Сергей Макогон.

Как противодействовать обходным маршрутам

Круг морских газопроводов Кремля в обход Украины сжимается. И это несет Украине не только экономические и геополитические, но и угрозы безопасности.

Достаточно просто взглянуть на проектную мощность Северного потока-2: 55 млрд кб м в год. То есть, если его таки введут в эксплуатацию, Россия сможет полностью отказаться от украинского маршрута и осушить нашу ГТС. Это “похоронит” ее стратегическую транзитную роль.

Именно поэтому Украине жизненно важно не допустить завершения строительства Северного потока-2 и максимально противодействовать монополизации Газпромом транзитного маршрута в Южную Европу. Транзит газа Украины — это не только о доходе, но важный элемент энергетической и милитарной безопасности, напоминают специалисты.

— Реализация этого проекта — это прямая угроза национальной безопасности. Это исключительно политический проект, который не имеет никакого экономического обоснования. И США, и большинство стран Европы осознают, что обходные газопроводы Газпрома не способствуют диверсификации газового рынка Европы, а наоборот — усиливают его зависимость. Если Северный поток-2 не будет достроен, то никакой трагедии не случится, потому что украинская газотранспортная система работает без нареканий. А вот если украинский маршрут исчезнет, ​​то Европа может оказаться в капкане зависимости от одного поставщика, у которого, к тому же, будут сконцентрированы и все пути транспортировки, — убеждена директор по взаимодействию с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова.

Но благодаря международной поддержке шанс сохранить транзит и стратегическое значение отечественной трубы еще есть, считают эксперты. Стоит лишь удвоить усилия и работать синхронно в обоих направлениях — и северном, и южном.

— Украине нужно работать над тем, чтобы американские санкции коснулись и второй нити Турецкого потока. Они хоть и предусмотрены законодательством США, однако пока активных действий не видно. Поэтому очень важно совместно с польскими и румынскими коллегами обратить внимание Еврокомиссии на злоупотребления Газпрома: он монопольно бронирует мощности на точках межгосударственного соединения, а это недопустимо с точки зрения европейского законодательства, — объясняет президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар.

Специалист напоминает, свой газ в Европу поставляет и Азербайджан. И чем больше альтернативных поставщиков будет в Южной Европе, тем меньше газа сможет поставлять по этому коридору Россия. Следовательно, для украинской ГТС возрастут шансы сохранить определенную долю транзита. Еще определенную долю в нашу трубу может вернуть вероятное ограничение мощности Северного потока-1.

— По Северному потоку-2 все понятно — надо продолжать усилия по его обезвреживанию. Но есть еще Северный поток-1, мощность которого можно уменьшить наполовину — это соответствует европейскому законодательству. 50% мощности газопровода должны предоставлять альтернативным поставщикам, — добавляет Михаил Гончар.

Эксперты отмечают: пока Украина является важным транзитером газа в Германии, Италии и Франции, ГТС является частью нашей системы обороны. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, страна станет намного уязвимее перед российской агрессией.

Фото: ОГТСУ