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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Локдаун в Украине: цены на аренду жилья могут упасть на 15-30%

В Украине может снизиться стоимость аренды жилья из-за локдауна. Об этом сообщил глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. Цены могут уменьшиться на 15-30% в трети случаев.

Квартиры в Киеве

По словам Юрия Питы, с начала года стоимость аренды жилья в крупнейших городах Украины почти не изменилась, не смотря на увеличение коммунальных тарифов.

По прогнозам главы ассоциации, в начале мая цены выровняются и вернутся на уровень, установленный до жесткого карантина.

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Стоимость аренды летом и осенью будет зависеть от спроса и тарифов на коммунальные услуги.

— В условиях ускорения инфляции стоимость аренды жилья может вырасти в среднем на 5-7% с учетом небольшого “запаса” в размере дополнительных 2-3%, — подчеркнул Пита.

В Киеве во время локдауна вводят бесплатную парковку

На период локдауна в Киеве отменили оплату за парковку. До конца жесткого карантина водители не будут платить деньги на площадках Киевтранспарксервиса.

Также в этот период в столице уменьшили стоимость размещения рекламы на общественном транспорте.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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