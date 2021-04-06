В Украине может снизиться стоимость аренды жилья из-за локдауна. Об этом сообщил глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. Цены могут уменьшиться на 15-30% в трети случаев.

По словам Юрия Питы, с начала года стоимость аренды жилья в крупнейших городах Украины почти не изменилась, не смотря на увеличение коммунальных тарифов.

По прогнозам главы ассоциации, в начале мая цены выровняются и вернутся на уровень, установленный до жесткого карантина.

Стоимость аренды летом и осенью будет зависеть от спроса и тарифов на коммунальные услуги.

— В условиях ускорения инфляции стоимость аренды жилья может вырасти в среднем на 5-7% с учетом небольшого “запаса” в размере дополнительных 2-3%, — подчеркнул Пита.

В Киеве во время локдауна вводят бесплатную парковку

На период локдауна в Киеве отменили оплату за парковку. До конца жесткого карантина водители не будут платить деньги на площадках Киевтранспарксервиса.

Также в этот период в столице уменьшили стоимость размещения рекламы на общественном транспорте.