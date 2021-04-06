Нам всего хватает: Арахамия объяснил, почему Украина до сих пор не в НАТО

По состоянию на 2021 вступление Украины в НАТО зависят от смелости стран-членов альянса.

Об этом в эфире политического ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Он отметил, что стандартизация войск Украины поднялась на высокий уровень, который вполне может соответствовать требованиям НАТО.

— Украина не в НАТО, потому что странам-членам не хватает смелости принять политическое решение. А нам всего хватает, — заявил Давид Арахамия.

Также глава фракции Слуга народа напомнил, что в истории Североатлантического альянса было немало случаев, когда страну включали в состав НАТО со стандартами намного ниже, чем сейчас имеет Украина.

— Если детализировать, то проблемы можно найти и в Украине. Но если надо принимать (в НАТО — Ред.) — после политического решения всех стран-членов точно можно принимать, — добавил Давид Арахамия.

Заседание НАТО по ситуации в Донбассе

1 апреля Североатлантический альянс провел заседание по ситуации в Донбассе и систематических нарушений режима тишины со стороны боевиков.

Накануне появилась подтвержденная информации о стягивании войск России к границам с Украиной.

Послы НАТО осудили действия Москвы и выразили обеспокоенность сложившейся ситуации.