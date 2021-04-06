Охрана админграницы с Крымом: ВСУ объявили о сборах теробороны

Украина усиливает свои южные пограничные районы. Объявлено о сборах территориальной обороны для защиты госграницы, охраны и обороны определенных объектов и борьбы с ДРГ.

Об этом заявили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

— С целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны к выполнению задач по назначению, выполнению задач теробороны по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охране и обороне определенных объектов, борьбе с ДРГ в приграничных районах страны в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы, — отметили в Сухопутных войсках ВСУ.

Цель ВСУ — наращивание возможностей подразделений.

Задачей сборов определили совершенствование умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков бойцов по выполнению задач на реальных объектах. Речь идет о:

охране и защите админграницы из АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья;

контроле населенных пунктов, охране органов госвласти, усилении охраны критических объектов, мостов, несении службы на блокпостах, контроле населенных пунктов во время комендантского часа;

борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора.

Активизация российских войск

30 марта в Раде выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и отметил, что РФ стягивает войска к границе с Украиной, прикрываясь учениями Запад-2021.

Он отметил, что вдоль российско-украинской границы расположили 28 батальонных тактических групп России.

По словам Хомчака, сосредоточение Россией войск возле восточных границ Украины свидетельствует о том, что страна-агрессор не забыла о своих незаконных планах, которые у нее были с 2014 года. Таким образом она демонстрирует решимость своих намерений.