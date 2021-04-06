Радуцкий назвал критический для Украины суточный прирост больных

Критическим количеством новых заражений в день для Украины является 35-40 тыс. случаев, рассказал глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Также чиновник подчеркнул, что новая волна коронавируса в Украине отличается большим количеством госпитализаций.

— Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тыс. больных в сутки, осенью была катастрофа 25 тыс., то сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тыс. в сутки при нынешнем проценте госпитализаций, — отметил Радуцкий .

Коронавирус в Украине

По словам главы Минздрава Максима Степанова, повышение уровня заболеваемости будет наблюдаться ближайшие 10 дней, а после 15 апреля можно ожидать стабилизации ситуации.

Степанов также подчеркнул, что улучшение можно ожидать только в том случае, если украинцы будут придерживаться всех ограничений и правил.

Даже если после 15 ситуация стабилизируется, расслабляться нельзя, так как впереди пасхальные и майские праздники, поэтому не исключено введение общенационального локдауна.