Отмена ГИА и валютные кредиты: в Раде допускают внеочередное заседание

На согласительном совете в понедельник, 12 апреля, могут принять решение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы изменить календарный план в связи с усилением карантина в Киеве, прогнозирует заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

По ее словам, этот вопрос сейчас обсуждается, поскольку в Киеве продлен карантин и введены более суровые ограничения.

— Я думаю, что этот вопрос будет решен 12 апреля на согласительном совете. И согласительный совет при поддержке большинства фракций может созвать такое внеочередное заседание, чтобы во вторник изменить этот календарный план, — добавила нардеп.

Кравчук отметила, что изменения в календарный план Рады могут быть приняты только на пленарных заседаниях. И если такое решение будет принято, то пленарная неделя состоится в конце апреля.

— Но во вторник, в любом случае, народные депутаты должны прийти на очередное и внеочередное заседания, — подытожила она.

Не исключила нардеп проведение еще одного внеочередного заседания для решения актуальных проблем: освобождения выпускников от Государственной итоговой аттестации и реструктуризации валютных кредитов.

Отмена ГИА для выпускников 2021

В конце марта Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту освободить выпускников от прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году из-за распространения коронавируса.

В то же время школьники будут иметь право пройти ГИА, в частности в форме внешнего независимого оценивания, по желанию.

Президент Владимир Зеленский определил этот законопроект как приоритетный.