PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Центр противодействия дезинформации поможет другим странам бороться с фейками — Ермак

Центр противодействия дезинформации будет бороться с распространением ложной информации в интернете и фейками в медиа через принцип сбор-тест-реагирования.

Фейкові новини, центр протидії дезінформації

Об этом рассказала глава Центра Полина Лысенко во время встречи с послами Большой семерки, Финляндии, Израиля, а также главами представительства ЕС и НАТО в Украине.

— Цель создания Центра — акцентировать внимание на важности защиты информационной сферы национальной безопасности Украины, противодействовать пропаганде, деструктивной дезинформации и кампаниям, а также помешать манипуляциям общественным мнением, — отметила она.

Как будет работать Центр противодействия дезинформации:

  • единственный мониторинговый центр будет собирать информации, которая может угрожать безопасности страны;
  • полученные данные будут дополнять служебными или секретными сведениями, в частности от партнеров из-за границы;
  • собраны материалы будут передавать в аналитический центр, где будут определять уровень опасности для страны от этих публикаций;
  • напоследок будут принимать решения по реагированию на угрозы.
Читайте
В Украине запустили Центр борьбы с фейками

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что, возможно, Украина создаст международную организацию, которая поможет другим странам бороться с фейками, которые угрожают нацбезопасности.

— Надеюсь, что центр противодействия дезинформации станет не только украинским, но и международным. Хотим, чтобы наша противодействие и профилактика защищала не только нас, но и наших партнеров, — сказал он.

По его словам, Центр противодействия дезинформации должен стать международным хабом сбора и анализа информации для обеспечения безопасности Украины и помощи партнерам.

16 марта начал работу Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Секретарь Алексей Данилов отметил, что в аппарате СНБО уже около года проводят работу по противодействию дезинформации.

Вместе с тем президент Владимир Зеленский сообщил, что новый институт в перспективе сможет стать надежным центром противодействия фейк в информационных конфликтах.

Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка