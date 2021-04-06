Центр противодействия дезинформации поможет другим странам бороться с фейками — Ермак

Центр противодействия дезинформации будет бороться с распространением ложной информации в интернете и фейками в медиа через принцип сбор-тест-реагирования.

Об этом рассказала глава Центра Полина Лысенко во время встречи с послами Большой семерки, Финляндии, Израиля, а также главами представительства ЕС и НАТО в Украине.

— Цель создания Центра — акцентировать внимание на важности защиты информационной сферы национальной безопасности Украины, противодействовать пропаганде, деструктивной дезинформации и кампаниям, а также помешать манипуляциям общественным мнением, — отметила она.

Как будет работать Центр противодействия дезинформации:

единственный мониторинговый центр будет собирать информации, которая может угрожать безопасности страны;

полученные данные будут дополнять служебными или секретными сведениями, в частности от партнеров из-за границы;

собраны материалы будут передавать в аналитический центр, где будут определять уровень опасности для страны от этих публикаций;

напоследок будут принимать решения по реагированию на угрозы.

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В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что, возможно, Украина создаст международную организацию, которая поможет другим странам бороться с фейками, которые угрожают нацбезопасности.

— Надеюсь, что центр противодействия дезинформации станет не только украинским, но и международным. Хотим, чтобы наша противодействие и профилактика защищала не только нас, но и наших партнеров, — сказал он.

По его словам, Центр противодействия дезинформации должен стать международным хабом сбора и анализа информации для обеспечения безопасности Украины и помощи партнерам.

16 марта начал работу Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Секретарь Алексей Данилов отметил, что в аппарате СНБО уже около года проводят работу по противодействию дезинформации.

Вместе с тем президент Владимир Зеленский сообщил, что новый институт в перспективе сможет стать надежным центром противодействия фейк в информационных конфликтах.