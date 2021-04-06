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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Украина требует прекращения огня на Донбассе и инициирует экстренное заседание ТКГ

Глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с просьбой поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы относительно немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня на Донбассе.

Леонид Кравчук

В украинской делегации в ТКГ свою инициативу объяснили тем, что после последнего заседания 30 марта в результате обстрела позиций ВСУ ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области.

Кроме того, в результате прицельных вражеских обстрелов погибли трое украинских военных, еще четверо ранены.

— Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ВОРДЛОУ вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров, — говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.

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По данным штаба ООС, только за последние сутки ВСУ потери двух бойцов. Оккупанты смертельно ранили одного военного под Золотым, а второго — в районе Авдеевки.

О действиях российских наемников сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Фото: УНИАН

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