Впервые в Украине женщина-военнослужащий прошла отбор на квалификационный курс Сил специальных операций ВСУ.

— Этот пример женской непокорности окончательно утвердил равные возможности для тех, кто готов освоить все стихии, стать острием каждой из них, — говорится в сообщении Учебного центра.

Пройти отбор в ССО Вооруженных сил Украины, который начался в 2016 году, до этого не удавалось ни одной кандидатке из армии и спецназа.

Силы специальных операций (ССО) — это подразделение ВСУ, которое имеет специальные возможности и привлекается к проведению сложных и опасных операций.

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В Украине пройдут военные учения с НАТО

В Украине пройдут военные учения Козак Мейс — 2021. В них примут участие около тысячи военнослужащих из пяти стран, входящих в состав Североатлантического альянса.

Они будут отрабатывать действия в обороне и отражение наступления.

Источник: Учебно-тренировочный центр