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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Впервые в Украине женщина прошла отбор на курс Сил спецопераций ВСУ

Впервые в Украине женщина-военнослужащий прошла отбор на квалификационный курс Сил специальных операций ВСУ.

українські військові

— Этот пример женской непокорности окончательно утвердил равные возможности для тех, кто готов освоить все стихии, стать острием каждой из них, — говорится в сообщении Учебного центра.

Пройти отбор в ССО Вооруженных сил Украины, который начался в 2016 году, до этого не удавалось ни одной кандидатке из армии и спецназа.

Силы специальных операций (ССО) — это подразделение ВСУ, которое имеет специальные возможности и привлекается к проведению сложных и опасных операций.

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Они будут отрабатывать действия в обороне и отражение наступления.

Источник: Учебно-тренировочный центр

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