12 задержанных за обнаженную фотосессию украинок депортируют из ОАЭ

12 украинок, которые фотографировались обнаженными на балконе отеля в Дубае, депортируют на родину, подтвердили власти ОАЭ.

Медиаофис правительства эмирата Дубай отметил, что местная прокуратура завершила расследование инцидента и все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов.

— Причастные будут депортированы из страны. Никаких других комментариев по этому поводу мы давать не будем, — отмечается в заявлении.

Также на каждую задержанную налагается штраф в размере около $1 300. В полиции отметили, что эта обнаженная фотосессия не отражает ценности общества Объединенных Арабских Эмиратов.

Арест украинок в ОАЭ

5 апреля полиция Дубая арестовала группу девушек после того, как кадры их обнаженной фотосессии на балконе отеля попали в сеть. Среди задержанных оказалось 12 гражданок Украины.

6 апреля задержанных посетил украинский консул и заверил, что условия содержания в следственном изоляторе приемлемые, а дело полностью контролируют.