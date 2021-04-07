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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Будут ли штрафовать за игры на детских площадках во время локдауна в Киеве

В Киеве за игры на детских площадках, огороженных красными лентами, во время усиленного карантина штрафовать не будут.

дитячий майданчик

Об этом заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан одном украинскому изданию.

По его словам, такие ограничения сделали для того, чтобы уменьшить контакты между людьми. Однако соблюдение этих ограничений остается на совести самих жителей Киева.

В первый день усиленного карантина в Киеве на многих детских площадках появились объявления о том, что гулять детям там запрещено. Однако несмотря на это, дети все равно продолжают приходить на площадки.

Сделали это коммунальщики, несмотря на отсутствие решения от местных властей.

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С 5 апреля в столице усилили карантинные мероприятия. В частности перестали работать детские сады и школы. Заведения общественного питания работают на вынос, а в транспорт пускают по спецпропускам.

Больше о карантине в Киеве — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сегодня

Фото: Depositphotos

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