Национальный банк Украины повысил курс евро и снизил курс доллара к гривне.

На среду, 7 апреля, НБУ установил курс 27,84 грн/1$.

Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 10 февраля, составляет на 32,90 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль немного снизилась. Польский злотый — почти на уровне с 6 апреля.

Курс валют в Украине от НБУ на 07.04:

$1 – 27,84 грн;

€1 – 32,90 грн;

1 польский злотый – 7,17 грн;

10 российских рублей -– 3,64 грн.

Прогноз курса доллара в Украине на апрель

В течение апреля не стоит ожидать значительных колебаний курса доллара. По словам экономиста Александра Хмелевского, сейчас Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы предотвратить снижение курса гривни относительно других валют.

Также эксперт убежден, что в стране не возникнет проблем с обслуживанием внешнего долга. Ведь на сегодня дефицит внешнеторгового баланса находится в пределах допустимого.

Подробнее о прогнозе курса доллара в Украине на апрель читайте в материале Фактов ICTV.