Доллара по 23 и ниже в 2021 году в Украине не будет — Шевченко

В Украине в 2021 году не повторится ситуация, которая была с курсом валют в 2019-м, когда минимальный обменный курс гривны к доллару составлял 23 грн, а порой и ниже.

Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Кроме того, он отметил, что в 2019 году пользы для экономики от укрепления гривны, когда средний обменный курс гривны к доллару составлял 25,8 грн, не было.

— Я считаю, что такое чрезмерное укрепление гривны не пошло на пользу украинской экономике. Это мое убеждение. Пока мы не видим возможности повторения курсовой динамики 2019-го в 2021 году, — отметил он.

Кирилл Шевченко также объяснил, что вернуться к курсу валют уровня 2019-го года не удастся из-за сдержанного интереса инвесторов-нерезидентов к рынку облигаций внутреннего государственного займа, возможного оживления туризма и роста спроса на валюту из-за постепенного восстановления экономики после 2020 года.

При этом он добавил, что высокие цены на руду, металл, агропродукцию увеличивают предложение валюты. Кроме того, Нацбанк остается преданными режиму плавающего курса.

Курс доллара в Украине в ближайшие годы

В 2021 году курс доллара в Украине будет в пределах 27,98 грн за $1. Такой прогноз обнародовал Международный валютный фонд.

А вот в течение 2022 и 2023 годов доллар в Украине подешевеет. Каким будет курс доллара в Украине в течение пяти следующих лет — читайте на Фактах ICTV.