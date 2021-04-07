Спасибо за звонок, Владимир: Трюдо заявил о непоколебимой поддержке Канадой Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с украинским коллегам Владимиром Зеленским заявил о непоколебимой поддержке Канадой Украины.

— Спасибо за звонок, Владимир — всегда приятно работать над построением прочного партнерства между нашими странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется, — написал Трюдо в Twitter в ответ на слова Зеленского.

Украинский президент со своей стороны поблагодарил Трюдо за поддержку и пригласил на саммит Крымской платформы.

— Спасибо, Джастин Трюдо, что в трудные времена Канада всегда рядом с Украиной. Помощь Канады в получении Плана действий по членству в НАТО станет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей. Буду рад приветствовать вас на саммите Крымской платформы 23 августа, — отметил Владимир Зеленский.

Крымская платформа

В 2020 году президент Владимир Зеленский заявил о создании Крымской платформы – площадки, где будут обсуждать пути деоккупации Крыма.

Встречи в рамках этого формата будут проходить на четырех уровнях. К первому принадлежат саммиты с участием глав государств. Второй будет предусматривать встречи МИД. Третий – парламентские ассамблеи НАТО, ОБСЕ и Рады Европы. А четвертый – обсуждение деоккупации полуострова на экспертном уровне.