Глава военного комитета НАТО приехал в Украину

В Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялась встреча главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича.
Хомчак отметил, что этот визит — убедительное свидетельство того, что НАТО уделяет особое внимание вопросу развития стратегического партнерства с Украиной. По его словам, сотрудничество ВС Украины и НАТО набирает обороты.
Собеседники проанализировали состояние реформирования ВСУ и обсудили трансформацию подготовку военных согласно подходам НАТО.
Также во время визита служащие обсудили ситуацию на Донбассе и наращивание войск Российской Федерации возле границ Украины. Глава военного комитета НАТО заверил в поддержке Североатлантического альянса украинского государства.
Российские войска вблизи Украины
31 марта стало известно, что Россия наращивает войска в областях вблизи с восточными, северными и южными регионами Украины.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что таким образом страна-агрессор демонстрирует то, что она имеет решительные намерения относительно своих планов, которые у нее были с 2014 года.
Фото: Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного