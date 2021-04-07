Инвесторы Аркады получат жилье — меморандум подписан

В Киеве разработали план относительно решения социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах.

Соответствующий меморандум подписали глава НБУ Кирилл Шевченко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко.

— Мы разработали и предлагаем реальный алгоритм завершения строительства объектов Аркады. Дорожная карта выложена в меморандуме, который подписали все присутствующие стороны. Документ разрабатывали все стороны. Это план реализации, который позволит людям наконец-то получить свое жилье, – сказал Кличко во время брифинга.

По его словам, достраивать ЖК Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах будет ООО Столица Групп, а контролировать его исполнение будет уже созданная дирекция по вопросам достройки ЖК.

Он добавил, что финансироваться достройка будет за счет дебиторских поступлений от Фонда финансирования строительства группы компании Аркада и средств, которые есть на счетах Аркады, а также за счет продажи квартир и нежилых помещений комплексов.

Помимо этого, в качестве финансирования будут также использоваться средства, которые удастся привлечь из госбюджета за счет государственного финансирования кредитов, в том числе под госгарантии.

Следующим этапом решения вопроса достройки и передачи квартир проектов банка Аркада станет утверждение детальной дорожной карты достройки проектов. Планы рассчитаны на срок от трех до пяти лет.

В августе мэр Киева Виталий Кличко поручил Киевгорстрою провести аудит недостроев Аркады – жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах.

По результатам проверки инвесторам должны были предложить алгоритм завершения строительства ЖК.

Фото: ЖК Патриотика