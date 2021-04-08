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Факты / Украина / Общество
Бажанська Олена |

Когда в Украине начнут прививать вакциной CoronaVac — Степанов назвал дату

Начало вакцинации от коронавируса препаратом CoronaVac в Украине планируется уже с 10 апреля.

Когда в Украине начнут прививать вакциной CoronaVac — Степанов назвал дату

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сомнений в том, что препарат пройдет проверку нет.

— У лабораторного контроля есть определенные сроки, 10 апреля закончится контроль, и сразу эта вакцина начнет использоваться для проведения прививок. Я даже теоретически не предполагаю, что такого не будет, — сказал Степанов.

Такой контроль является обязательным, поскольку CoronaVac только недавно подал документы на получение разрешений от Всемирной организации здравоохранения и этот вопрос еще рассматривается.

Тем временем индийская вакцина CoviShield сразу начала использоваться в Украине, ведь она уже была рекомендована ВОЗ, напомнил Максим Степанов.

Кого будут вакцинировать препаратом CoronaVac

В Украине уже больше месяца продолжается вакцинация от коронавируса. Первыми прививать начали медиков. Сейчас идет второй этап иммунизации семейных врачей и людей из группы риска.

Как рассказал ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, вакцину от Sinovac Biotech, будут использовать в Украине для прививки маломобильных граждан.

Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов также сообщил, что Украина закупит еще 10 млн доз вакцин от Covid-19.

Фото: Depositphotos

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