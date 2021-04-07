Коронавирус в Раде: переболели более 170 депутатов, некоторые из них — трижды

С начала пандемии более 170 народных депутатов переболели коронавирусом, некоторые из них — по три раза.
Такой статистикой на своей Facebook-странице поделился вице-спикер Верховной Рады, нардеп Слуги народа Руслан Стефанчук.
Он подчеркнул, что несмотря на карантин Верховная Рада Украины продолжает свою работу, однако в другом формате.
— Верховная Рада не пошла на карантин. Сейчас депутаты работают в комитетах. Рада изменила календарный график, чтобы было меньше пленарных заседаний и не было скоплений.
Руслан Стефанчук пообещал, что Рада будет собираться на внеочередные заседания для рассмотрения важных вопросов, чтобы законотворческая деятельность не прекращалась.
— Нам необходимо иметь предохранитель в случае, если парламент не может собраться и принять важные решения. Действующий Регламент фактически делает невозможным принятие таких решений, — отметил вице-спикер.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 7 апреля коронавирус в Украине обнаружили еще у 15 415 человек.
Общее количество случаев с начала пандемии составляет уже 1 784 579.
От коронавирусных осложнений за последние сутки умер 481 человек.
По данным ВОЗ, в настоящее время Украина занимает первое место по смертности от коронавируса в Европе.
Источник: Ruslan Stefanchuk