Коронавирус в Раде: переболели более 170 депутатов, некоторые из них — трижды

С начала пандемии более 170 народных депутатов переболели коронавирусом, некоторые из них — по три раза.

Такой статистикой на своей Facebook-странице поделился вице-спикер Верховной Рады, нардеп Слуги народа Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул, что несмотря на карантин Верховная Рада Украины продолжает свою работу, однако в другом формате.

— Верховная Рада не пошла на карантин. Сейчас депутаты работают в комитетах. Рада изменила календарный график, чтобы было меньше пленарных заседаний и не было скоплений.

Руслан Стефанчук пообещал, что Рада будет собираться на внеочередные заседания для рассмотрения важных вопросов, чтобы законотворческая деятельность не прекращалась.

— Нам необходимо иметь предохранитель в случае, если парламент не может собраться и принять важные решения. Действующий Регламент фактически делает невозможным принятие таких решений, — отметил вице-спикер.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 7 апреля коронавирус в Украине обнаружили еще у 15 415 человек.

Общее количество случаев с начала пандемии составляет уже 1 784 579.

От коронавирусных осложнений за последние сутки умер 481 человек.

По данным ВОЗ, в настоящее время Украина занимает первое место по смертности от коронавируса в Европе.

Источник: Ruslan Stefanchuk