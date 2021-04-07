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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Кравчук рассказал, как разблокировать переговоры по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал способ разблокировки переговоров по Донбассу. По его словам, для урегулирования конфликта на Востоке Украины нужно максимально вовлечь США.

Леонід Кравчук

По мнению Кравчука, это единственная страна, способная изменить ситуацию и действовать резко.

— США — единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнять международные нормы.

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Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что США необходимо заверить, чтобы они перешли к решительным действиям для возвращения украинских территорий и противодействия российской агрессии.

США отреагировали и активизацию войск РФ

США отреагировали на информацию о взимании Россией войск к украинским границам. Государственный департамент США осуждает действия Москвы и требует объяснений.

Об этом 5 апреля сообщил пресс-секретарь Госдепа.

Источник: РБК-Украина

Фото: УНИАН

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