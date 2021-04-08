Наблюдательный совет Благотворительного фонда Мемориал Холокоста Бабий Яр поддерживает позицию относительно чествования жертв нацизма и коммунизма в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр в Киеве.

Таким образом благотворительный фонд поддержал позицию членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

В фонде отметили, что полностью разделяют дух и слово заявления, которое является мудрым и своевременным итогом важного этапа общественного обсуждения относительно принципов возведения мемориального комплекса в Бабьем Яру.

— Мы рады, что эти принципы, изложенные в позиции, уже воплощаются в жизнь во всей работе, которую осуществляет Мемориал Холокоста Бабий Яр, — говорится в заявлении.

Принцип первый

Только объединение усилий международного сообщества, украинского и государства может быть залогом достойной мемориализации исторической памяти Бабьего Яра.

Именно поэтому благотворительный фонд ценит Меморандум о сотрудничестве, подписанный их представителем, членом Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером и министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко в присутствии президента Украины Владимира Зеленского 29 сентября 2020 года.

Вся дальнейшая работа Мемориала ведется в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

Принцип второй

Только инклюзивная модель, базирующаяся на нормах украинского и международного права с учетом национального, религиозного и социального состава жертв тоталитаризмов, может быть основой общей памяти.

В основу концепции мемориализации Бабьего Яра, которую исполнительная команда Мемориального центра представила в конце января этого года, возложена именно идея инклюзивности и привлечения.

Концепция предусматривает создание целого ряда музеев, учреждений и пространств в рамках единого мемориального комплекса, который позволит создать пространство общей и полноценной памяти:

Музея трагедии Бабьего Яра 1941-1943;

Музея Холокоста в Украине и Восточной Европе;

Музея истории забвения трагедии Бабьего Яра;

Музея истории места и Куреневской трагедии;

Инсталляции, посвященной жертвам трагедии;

Пространства для молитвы, в состав которого войдут синагога, церковь, мечеть и неконфессиональное пространство;

Образовательного и научного центра, площадки для дискуссий;

Медиатеки, библиотеки, архива и коллекции;

Образовательно-игрового пространства для детей;

Центра реабилитации последствий психологической травмы.

Принцип третий

Реализуя подобные проекты, следует учитывать не только высокие стандарты научности, но и религиозные чувства представителей тех конфессий, верные которых покоятся на этой территории.

Это очень важный принцип, поэтому все проекты мемориала основываются на подробных научных исследованиях и диалоге со всеми заинтересованными сторонами.

С сентября 2020 года действует Общественный совет Мемориала, в состав которого входит 19 представителей различных секторов гражданского общества Украины, основная задача которого — осуществление независимого общественного контроля и сопровождения работы Мемориала и т. п.

Мемориал сотрудничает с авторитетными международными организациями и учреждениями, которые десятилетиями занимаются мемориализацией памяти жертв Второй мировой войны и Холокоста.

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Так, в 2020 году заключено Соглашение о сотрудничестве по обмену архивной информацией с Израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем; подписан договор о сотрудничестве с Centropa, еврейской неправительственной организацией, базирующейся в Вене, Гамбурге, Будапеште и Вашингтоне и занимающейся сохранением еврейской памяти в Центральной и Восточной Европе.

В 2021 году также подписано Соглашение о сотрудничестве с Федеральным архивом Германии. Такое сотрудничество дает возможность опираться на международный опыт и экспертизу в таких вопросах.

Кроме этого, у фонда есть поддержка европарламентариев. В январе 2021 года рабочая группа Европейского парламента Бабий Яр – память ради будущего обнародовала декларацию по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, 27 января. А в конце прошлого года польский Сейм объявил о создании парламентской рабочей группы к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Принцип четвертый

Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное чествование жертв Бабьего Яра, не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также мемориализация места трагедии не может служить удовлетворению чьих-либо личных амбиций.

Это действительно очень важно, чтобы отдельные политики ради временной политической выгоды не манипулировали темой памяти жертв Бабьего Яра и Холокоста.

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Именно поэтому фонд поддерживает позицию и членов ВСЦиРО, и абсолютного большинства украинских раввинов, которые в марте 2021 обратились к властям города Киева во избежание политизации и манипуляций вокруг темы памяти жертв Холокоста.

В фонде отметили, что только прозрачность и открытость является лучшим способом противодействия таким манипуляциям как сейчас, так и в будущем. Поэтому они открыто и своевременно информируют о деятельности Мемориала и его многочисленных проектах путем проведения публичных мероприятий, публикаций всех материалов и информации на официальном сайте Мемориала, в средствах массовой информации и представляя Общественному совету Мемориала.

Принцип пятый

Этот процесс должен происходить под лозунгом: Никогда больше! В фонде убеждены, что только способность сочувствовать другому человеку может привести к высокой цели: Никогда больше!

Именно поэтому мемориальный комплекс, посвященный трагедии Бабьего Яра, должен хранить память о каждом человеке. Этому посвящен один из главных проектов Мемориала — проект Имена, цель которого — найти и возродить имена всех жертв Бабьего Яра.

За более чем год существования проекта ученым и исследователям Мемориала удалось установить 27,3 тыс. имен жертв. Работа по поиску в настоящее время также продолжается.

На этом же принципе основаны уже существующие проекты, построенные в Бабьем Яре: аудиовизуальная инсталляция Зеркальное поле и аудиоинсталяция на Дороге Скорби и у памятника Менора, где звучат имена всех жертв.

Мемориал Холокоста Бабий Яр призван превратить Бабий Яр из места забвения в место достойной памяти каждого, кто там погиб – евреев, украинцев, ромов, людей разных национальностей. Он станет последним в мире мемориалом, который будет создан при жизни живых свидетелей трагедии.

В фонде отметили, что достойная, уважительная, честная память о трагедии и жертвы — это неотделимый принцип развития современного гуманистического мирового сообщества, а также залог мира и развития.

Источник: Бабий Яр