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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Митинг против карантина в Запорожье закончился открытием дела

Несанкционированный митинг против закрытия непродовольственного рынка в Запорожье закончился открытием уголовного производства.

Митинг против карантина в Запорожье закончился открытием дела

В полицию поступил звонок о том, что на остановке общественного транспорта более 30 работников местного рынка перекрыли дорогу. Они выражали недовольство из-за его закрытия.

Полиция отмечает, что участников акции призвали прекратить препятствовать движению транспорта. Однако одна из них вела себя очень дерзко, игнорируя ограничения усиленного карантина.

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Правоохранители пытались привлечь ее к административной ответственности, однако около 20 участников митинга начали сопротивляться, чтобы помешать этому. Уголовное производство открыли по признакам статьи 342 Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

Карантин в Запорожье

С 3 апреля местные органы власти ввели усиленный карантин в Запорожье. Такое решение приняли из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

В городе запрещается работа общепита в выходные, а также в будние дни с 20.00 вечера до 6.00 утра. Также в городе запрещена работа учреждений культуры, непродовольственных рынков и магазинов.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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