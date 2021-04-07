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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Не нравился целлюлит у девочек: на Львовщине директор лицея травила учеников

В Сосновке Львовской области директора лицея №2 привлекли к ответственности за буллинг над учениками. Женщине не нравился внешний вид детей.

Не нравился целлюлит у девочек: на Львовщине директор лицея травила учеников

Женщина позволяла некорректные высказывания, когда общалась с учениками. В частности, она упрекала детей, которые носят спортивные и дырявые штаны. Кроме того, директор однажды указала одной девочке на целлюлит.

Школьники записали аудио одного из разговоров директора с учениками и анонимно распространили в соцсетях.

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В полиции подтвердили, что во время мониторинга социальных сетей нашли информацию о буллинг в одной из школ.

— По данному факту ювенальные полицейские Червоноградского районного отдела полиции провели проверку. В частности, опросили детей (жертв буллинг и очевидцев), родителей учащихся, а также изучили аудиозаписи, сделанные во время занятий, — добавили в полиции.

На директора составили протокол по ст. 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей грозит штраф в от 850 до 1 700 грн или общественные работы на срок от 12 до 40 часов.

Буллинг в Херсонской области

За травлю одноклассника на Херсонщине оштрафовали мать школьника В одной из школ Бериславского района  перед уроком физкультуры подрались двое 11-летних одноклассников. Один из них пожаловался матери на травлю, женщина в свою очередь обратилась в полицию.

Школьник систематически издевался не только над этим мальчиком. Он постоянно словесно унижал одноклассника, разбрасывал его вещи, толкал и угрожал избить.

Источники: Нацполиция, Zaxid.net

Фото: Depositphotos

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