Прекращение огня на Донбассе: президент встретился с представителем НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем. Украинский глава государства поблагодарил Альянс за поддержку.

Зеленский отметил в начале встречи, что на востоке украинского государства увеличилось количество выстрелов. Именно поэтому Украина призывает Россию прекратить огонь.

Как сообщает сайт НАТО, Североатлантический Альянс также призывает Российскую Федерацию вывести боевые силы с территории украинского государства.

Глава Военного комитета НАТО заверил украинского президента, что Альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Грузия поддержала Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Политики обсудили действия Российской Федерации. В частности разговор касался стягивания войск РФ к границам Украины.

Грузинский коллега заверил министра в поддержке Грузии относительно государственного суверенитета Украины. По его словам, Грузия готова присоединиться к международной поддержке для сдерживания агрессивных действий Российской Федерации.