PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Регистрация на получение 8 тыс. помощи ФЛП начнется на следующей неделе

Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тыс. грн можно будет на следующей неделе. Об этом во время заседания сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

гроші, гривня

Решение, которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса в красных зонах, во время заседания принял Кабмин.

По словам Дениса Шмыгаля, ФЛП и наемные застрахованные работники, пострадавшие из-за введения карантина в красных зонах, смогут получить выплаты автоматически после того, как подадут заявку на портале или в приложении Дія.

Читайте
Выплата ФЛП по 8 тыс. грн: сколько могут получить помощь и пример заявления

Помощь ФЛП

В конце марта Верховная Рада приняла закон о помощи ФЛП на карантине.

Он предусматривает, что застрахованные наемные работники субъектов хозяйствования и ФЛП, пострадавшие из-за введения дополнительных карантинных ограничений, получат от государства одноразовое пособие в размере 8 тыс. грн.

Из бюджета в 2021 году на такие выплаты выделят около 2,9 млрд грн.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка