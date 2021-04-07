Регистрация на получение 8 тыс. помощи ФЛП начнется на следующей неделе

Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тыс. грн можно будет на следующей неделе. Об этом во время заседания сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Решение, которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса в красных зонах, во время заседания принял Кабмин.

По словам Дениса Шмыгаля, ФЛП и наемные застрахованные работники, пострадавшие из-за введения карантина в красных зонах, смогут получить выплаты автоматически после того, как подадут заявку на портале или в приложении Дія.

Помощь ФЛП

В конце марта Верховная Рада приняла закон о помощи ФЛП на карантине.

Он предусматривает, что застрахованные наемные работники субъектов хозяйствования и ФЛП, пострадавшие из-за введения дополнительных карантинных ограничений, получат от государства одноразовое пособие в размере 8 тыс. грн.

Из бюджета в 2021 году на такие выплаты выделят около 2,9 млрд грн.