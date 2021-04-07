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Факты / Украина
Людмила Богданова |

США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer

Высший федеральный орган США — Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине холодильники для хранения и транспортировки вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech.

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Кроме того, по обращению Украины USAID участвует в заключении договора с логистической компанией для транспортировки вакцины.

Об этом сообщило Посольство США в Украине.

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Вакцина Pfizer в Украине

Американская фармацевтическая компания Pfizer предоставит Украине 10 млн доз препарата. Соответствующее соглашение подписал 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский с гендиректором Pfizer.

Ожидается, что все обещанные дозы поступят в течение года. До этого планировалось получение лишь 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

Главный компонент препарата — молекула матричной РНК. Разработчики сообщают, что вакцина Pfizer эффективна на 95%. Это самый высокий показатель среди всех зарегистрированных вакцин от коронавируса.

Фото: Pexels

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