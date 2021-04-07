В регионах, находящихся в красной зоне карантина, теперь можно торговать посадочными материалами. Также разрешили работать химчисткам.

Соответствующее решение на заседании принял Кабмин. Ранее в регионах красной зоны была запрещена любая торговля, кроме продуктовых и зоомагазинов.

Но благодаря решению Кабмина, теперь в регионах, находящихся в красной зоне карантина, будут работать химчистки, магазины, в которых продают посадочный материал, а также банки, АЗС, аптеки, продовольственные, зоомагазины и магазины бытовой химии.

Вместе с тем под запретом все еще остается работа ТРЦ, развлекательных заведений, заведений общественного питания и непродовольственных рынков, а также магазинов.

Деление Украины на зоны

Поскольку с февраля в Украине действует адаптивный карантин, то каждый регион страны относится к определенному уровню эпидопасности: красному, оранжевому или желтому.

По состоянию на 7 апреля в красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Подробнее о делении на зоны карантина можно прочитать в нашем материале.