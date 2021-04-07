В МИД назвали причину увольнения ряда послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил послов Украины в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии и ЕС, Ираке, Таиланде, Саудовской Аравии и отделении ООН в Женеве из-за плановой ротации дипломатов.

Представитель МИД Олег Николенко объяснил, что в украинской дипломатической службе послы работают в одной стране, как правило, около пяти лет.

А часть указанных дипломатов превысила этот срок в несколько раз. Поэтому из-за ротации уволили:

посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова;

посла в Бельгии, Люксембурге, представителя Украины при ЕС Николая Точицкого;

посла в Ираке Виктора Недопаса;

посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрея Бешту;

посла в Саудовской Аравии, Султанате Оман и Йеменской Республике Вадима Вахрушева;

посла Украины в ОАЭ и Бахрейне Юрия Полуреза.

Но даже несмотря на увольнение, они остаются частью украинской дипломатической службы.

Назначение посла Украины в США

В феврале этого года Оксана Маркарова стала послом Украины в США. Указ о ее назначении подписал Владимир Зеленский.

По словам президента, у ее кандидатуры было три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.