1,1 млн жителей остались без воды: ООН отреагировала на обстрелы на Донбассе

Организация Объединенных Наций призывает воздержаться от нанесения ударов по критически важной инфраструктуре водоснабжения Донбасса.

Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН известно о том, что 6 апреля в результате обстрела повредили линию электроснабжения у главной насосной станции южного Донбасса.

Без подачи воды остались более 1,1 млн жителей пятидесяти близлежащих населенных пунктов с обеих сторон линии соприкосновения.

— Хотя сегодня ремонтные бригады смогли быстро починить поврежденные линии электропередач, мы повторяем призыв ко всем участникам не наносить удары по критически важной инфраструктуре водоснабжения на востоке Украины, — заявил Дюжаррик.

В этом году ООН и ее партнерам нужно потратить $168 млн, чтобы помочь бедным двум миллионам из 3,4 миллиона жителей восточной Украины. Сейчас ООН получила только 5,5% от этой суммы.

Переговоры по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал способ разблокировки переговоров по Донбассу. По его словам, для урегулирования конфликта на Востоке Украины нужно максимально вовлечь США.

По мнению Кравчука, это единственная страна, способная изменить ситуацию и действовать резко.