Продлят ли локдаун в Киеве до 10 мая — ответ Кличко

Если ситуация с распространением коронавируса в Киеве не улучшится до 16 апреля, то локдаун могут продлить до 10 мая. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что усиленный карантин в Киеве действует только четвертый день, но уже на следующей неделе власти смогут увидеть их влияние на ситуацию с коронавирусом.

— Если динамика распространения коронавируса не снизится, я не исключаю этого (продления карантина — Ред.). А если она снизится, то карантин продлится, как и было запланировано, до 16 апреля, — объяснил Кличко.

Также мэр Киева добавил, что решение о продлении карантина принимает не он, а комиссия ТЭБ и ЧС. Пока таких заседаний не было, поэтому информация о якобы продлении карантина до 10 мая распространяется из неизвестных источников.

По словам Кличко, комиссия при принятии решения о продлении карантина будет отталкиваться исключительно от показателей заболеваемости Covid-19.

Накануне в КГГА официально опровергли слухи о продлении локдауна в Киеве до 10 мая. Неизвестной остается и дата заседания столичной комиссии по ТЭБ и ЧС, поскольку она собирается только тогда, когда есть серьезный рост количества больных коронавирусом и увеличение госпитализаций.

Поэтому сейчас в Киеве продолжает действовать усиленный карантин, установленный с 5 до 16 апреля.

Источник: Украина 24