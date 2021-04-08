Курс валют НБУ на 8 апреля 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 8 апреля 2021 года.

НБУ установил курс доллара на уровне 27,89 грн/1$, в среду американская валюта стоила 27,83 грн/1$.

Также немного выросла европейская валюта и сейчас составляет 33,13 грн/1€, днем ранее евро было 32,89 грн/1€.

Вырос и польский злотый, а вот российский рубль ослаб.

Курс валют в Украине от НБУ на 8.04:

$1 — 27,8923 грн;

€1 — 33,1388 грн;

1 польский злотый — 7,2337 грн;

10 российских рублей — 3,5843 грн.

Что будет с курсом доллара в апреле

В начале апреля украинцы могли заметить валютные колебания. Но экономист Александр Хмелевский убежден, что, несмотря на такие скачки, в течение месяца не стоит ожидать значительного подорожания американской валюты.

Хотя, если есть свободные средства, то стоит ее все же купить. Каким будет курс доллара в Украине в апреле — читайте на Фактах ICTV.

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