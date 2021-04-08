Участники Трехсторонней контактной группы подтвердили готовность соблюдения режима прекращения огня. Таков результат экстренной внеочередной встречи ТКГ.

Кроме того, на заседании не удалось принять совместное заявление, инициатором которого является глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Чевик.

Посол предлагал подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала.

Российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления.

По убеждению представителей Украины в ТКГ, РФ стремится таким образом показать себя в более выгодном для нее свете.

– Наша позиция такова: мы еще раз подтверждаем, что в полном объеме придерживаемся режима прекращения огня и продолжаем содержательные консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения, – подытожили представители украинской делегации.

Следующее общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Разблокировка переговоров относительно Донбасса

7 апреля глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал способ, как можно разблокировать переговоры относительно Донбасса.

По его словам, для урегулирования конфликта на Востоке Украины нужно максимально вовлечь США.

По мнению Кравчука, это единственная страна, которая способна изменить ситуацию и действовать резко.

Источник: Украинская делегация в ТКГ

Фото: Штаб ООС