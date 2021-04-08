Запорожская область переходит в красную зону из-за стремительного распространения коронавируса, ужесточенные ограничения будут действовать с 9 апреля.

С завтрашнего дня, по решению комиссии ТЭБ и ЧС, на территории области запрещается:

работа общепита (кроме адресной доставки и работы навынос)

работа ТРЦ и развлекательных заведений;

прием посетителей субъектами хозяйствования сферы торгового и бытового обслуживания;

работа культурных учреждений и массовые культурные мероприятия;

работа спортзалов и фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков;

плановые госпитализации;

очное обучение в учебных заведениях (кроме детских садов и начальной школы);

работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11.00 до 6.00 следующего дня.

В то же время председатель Запорожской ОГА Александр Старух отметил, что останавливать общественный транспорт пока не будут, но возможны дополнительные ограничения и внедрение пропускной системы.

— Мы без сомнения продолжаем работу в направлении повышения мощности нашей медицинской системы и готовимся к любым ситуациям. Однако необходимо помнить, что у нас врачей может не хватить, а рост заболеваемости такими темпами приведет к коллапсу медицинской системы. Этого допустить нельзя, — отметил Старух конце заседания комиссии.

Заместитель директора Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Александр Мащак рассказал, что сейчас в области каждый пятый тест на коронавирус является положительным.

Коронавирус в Украине

8 апреля Украина вошла в тройку лидеров среди стран в Европе по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

Также Украина заняла второе место по показателю смертности, свидетельствуют данные сервиса Worldometers.

На первом месте, по количеству смертей в сутки, находится Польша.

Источник: Запорожская ОГА