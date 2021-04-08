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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Транспорт не остановят: Запорожская область переходит в красную зону

Запорожская область переходит в красную зону из-за стремительного распространения коронавируса, ужесточенные ограничения будут действовать с 9 апреля.

карантин, коронавірус, мати з дитиною

С завтрашнего дня, по решению комиссии ТЭБ и ЧС, на территории области запрещается:

  • работа общепита (кроме адресной доставки и работы навынос)
  • работа ТРЦ и развлекательных заведений;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования сферы торгового и бытового обслуживания;
  • работа культурных учреждений и массовые культурные мероприятия;
  • работа спортзалов и фитнес-центров;
  • работа непродовольственных рынков;
  • плановые госпитализации;
  • очное обучение в учебных заведениях (кроме детских садов и начальной школы);
  • работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11.00 до 6.00 следующего дня.

В то же время председатель Запорожской ОГА Александр Старух отметил, что останавливать общественный транспорт пока не будут, но возможны дополнительные ограничения и внедрение пропускной системы.

— Мы без сомнения продолжаем работу в направлении повышения мощности нашей медицинской системы и готовимся к любым ситуациям. Однако необходимо помнить, что у нас врачей может не хватить, а рост заболеваемости такими темпами приведет к коллапсу медицинской системы. Этого допустить нельзя, — отметил Старух конце заседания комиссии.

Заместитель директора Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Александр Мащак рассказал, что сейчас в области каждый пятый тест на коронавирус является положительным.

Коронавирус в Украине

8 апреля Украина вошла в тройку лидеров среди стран в Европе по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

Также Украина заняла второе место по показателю смертности, свидетельствуют данные сервиса Worldometers.

На первом месте, по количеству смертей в сутки, находится Польша.

Источник: Запорожская ОГА

Фото: Depositphotos

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