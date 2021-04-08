Запорожская область переходит в красную зону из-за стремительного распространения коронавируса, ужесточенные ограничения будут действовать с 9 апреля.
С завтрашнего дня, по решению комиссии ТЭБ и ЧС, на территории области запрещается:
- работа общепита (кроме адресной доставки и работы навынос)
- работа ТРЦ и развлекательных заведений;
- прием посетителей субъектами хозяйствования сферы торгового и бытового обслуживания;
- работа культурных учреждений и массовые культурные мероприятия;
- работа спортзалов и фитнес-центров;
- работа непродовольственных рынков;
- плановые госпитализации;
- очное обучение в учебных заведениях (кроме детских садов и начальной школы);
- работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11.00 до 6.00 следующего дня.
В то же время председатель Запорожской ОГА Александр Старух отметил, что останавливать общественный транспорт пока не будут, но возможны дополнительные ограничения и внедрение пропускной системы.
— Мы без сомнения продолжаем работу в направлении повышения мощности нашей медицинской системы и готовимся к любым ситуациям. Однако необходимо помнить, что у нас врачей может не хватить, а рост заболеваемости такими темпами приведет к коллапсу медицинской системы. Этого допустить нельзя, — отметил Старух конце заседания комиссии.
Заместитель директора Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Александр Мащак рассказал, что сейчас в области каждый пятый тест на коронавирус является положительным.
Коронавирус в Украине
8 апреля Украина вошла в тройку лидеров среди стран в Европе по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки.
Также Украина заняла второе место по показателю смертности, свидетельствуют данные сервиса Worldometers.
На первом месте, по количеству смертей в сутки, находится Польша.
Источник: Запорожская ОГА