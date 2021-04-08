Служба безопасности Украины обнаружила и заблокировала деятельность мошенников в Запорожской области, которые воровали деньги с банковских счетов украинцев.

Злоумышленники ежедневно присваивали около 1 млн грн. По предварительным данным, преступную схему организовали четверо жителей Запорожской области и города Днепра.

Подозреваемые открыли в Мелитополе подпольный колл-центр, к которому привлекли почти 50 операторов. До вмешательства правоохранителей схема действовала несколько месяцев.

Операторы звонили клиентам банков и выдавали себя за работников финучреждений, выспрашивая информацию о CVV-коде, номера и пин-коды их платежных карт. Когда злоумышленники получали эти данные, то переводили средства на подконтрольные банковские счета.

Во время обыска правоохранители обнаружили 51 единицу компьютерной техники, оборудование для IP-телефонии, инструкции для работников с пошаговыми действиями во время разговора, мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.

Дело открыли по статье 190 (Мошенничество) УК Украины. Расследование продолжается — правоохранители устанавливают личности всех злоумышленников и пострадавших украинцев.

Мошенническая схема перевыпуска SIM-карт

Киберполиции разоблачила злоумышленников, которые обманули украинцев благодаря мошеннической схеме перевыпуска SIM-карт. У подозреваемых были данные клиентов мобильных операторов и банков, которые те покупали на хакерских форумах в даркнете.

Они отдаленно заменяли финансовый номер, чтобы получить доступ к средствам пострадавших через онлайн-банкинг. Злоумышленники обманули более 200 украинцев примерно на 10 млн грн.