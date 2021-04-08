Херсонщина усиливает карантин на территории Скадовского, Генического и Херсонского районов, а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской территориальных общин.
С 9 апреля, по решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, будет запрещено:
- принимать посетителей в заведениях общественного питания (разрешено работать на доставку и навынос);
- работа ТРЦ и других непродовольственных магазинов;
- работа учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
- работа спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам сборных команд Украины и их тренерам);
- проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);
- работа непродовольственных рынков;
- работа детских садов;
- перевозки пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;
- работа общепита и мест для питания в отелях с 23.00 до 6.00 следующего дня.
В тоже время разрешается:
- работа финансовых учреждений;
- работа почты;
- работа автозаправочных комплексов;
- работа ветеринарных клиник;
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
- деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;
- работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Карантин в Украине
По состоянию на 8 апреля Херсонская область — единственный регион, который находится в желтой зоне.
В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
Остальные регионы — в оранжевой зоне.
Источник: Херсонская ОГА