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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

На Херсонщине усиливают карантин — новые ограничения (СПИСОК)

Херсонщина усиливает карантин на территории Скадовского, Генического и Херсонского районов, а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской территориальных общин.

Карантин, коронавирус, девушка в маске

С 9 апреля, по решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, будет запрещено:

  • принимать посетителей в заведениях общественного питания (разрешено работать на доставку и навынос);
  • работа ТРЦ и других непродовольственных магазинов;
  • работа учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
  • работа спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам сборных команд Украины и их тренерам);
  • проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);
  • работа непродовольственных рынков;
  • работа детских садов;
  • перевозки пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;
  • работа общепита и мест для питания в отелях с 23.00 до 6.00 следующего дня.

В тоже время разрешается:

  • работа финансовых учреждений;
  • работа почты;
  • работа автозаправочных комплексов;
  • работа ветеринарных клиник;
  • деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
  • деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;
  • работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Карантин в Украине

По состоянию на 8 апреля Херсонская область — единственный регион, который находится в желтой зоне.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Остальные регионы — в оранжевой зоне.

Источник: Херсонская ОГА

Фото: Depositphotos

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