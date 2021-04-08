Херсонщина усиливает карантин на территории Скадовского, Генического и Херсонского районов, а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской территориальных общин.

С 9 апреля, по решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, будет запрещено:

принимать посетителей в заведениях общественного питания (разрешено работать на доставку и навынос);

работа ТРЦ и других непродовольственных магазинов;

работа учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

работа спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам сборных команд Украины и их тренерам);

проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);

работа непродовольственных рынков;

работа детских садов;

перевозки пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;

работа общепита и мест для питания в отелях с 23.00 до 6.00 следующего дня.

В тоже время разрешается:

работа финансовых учреждений;

работа почты;

работа автозаправочных комплексов;

работа ветеринарных клиник;

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;

работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Карантин в Украине

По состоянию на 8 апреля Херсонская область — единственный регион, который находится в желтой зоне.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Остальные регионы — в оранжевой зоне.

Источник: Херсонская ОГА