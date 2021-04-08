Перевооружение и модернизация ВВС Украины может сдержать агрессию России на Востоке и нанести реальный удар в пропагандистской войне.

Об этом заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк.

По его мнению, Украине нужны западные реактивные самолеты, вооруженные современными интеллектуальными боеприпасами, а также западные средства ПВО.

Также украинской армии могут помочь:

система раннего предупреждения и управления из воздуха;

танкеры для дозаправки в воздухе;

цифровые терминалы передачи данных для их объединения в сеть;

современные интеллектуальные боеприпасы;

крылатые ракеты воздушного базирования;

средства разведки и наведения.

Бланк утверждает, что нет никаких проблем в том, чтобы заменить украинские МиГ-29 и Су-25 на американские F-16C, E-2C-2000 Hawkeye или Boeing KC-135, так в ангарах ВВС США множество этих законсервированных моделей.

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Сложнее будет обновить дальнобойные и тяжелые самолеты, например Су-27 и Су-24, так как единственной альтернативой для них являются американские F-15, которых нужна минимум сотня.

— Обновления украинской силы в небе дает реальную возможность администрации Байдена причинить реальную боль Москве как в реальном стратегическом смысле, так в и пропагандистской войне.

Самый быстрый способ помочь украинской армии заключается в том, чтобы отдать ей законсервированные американские самолеты F-15C/D, E-2C-2000 и KC-135R, или другое имеющееся вооружение, например крылатые ракеты JASSM.

США также с легкостью могли бы предложить лендлиз-пакет для перевооружения, рассказал Стивен Бланк.

Готовность украинской армии

2 апреля на заседании СНБО Зеленский заявил, что украинская армия способна дать отпор кому угодно, но подчеркнул, что Украина выбрала для себя дипломатический путь решения конфликта.

Также президент отметил, что Украину поддерживает ряд международных партнеров, а в пример привел разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого последний пообещал, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России.

Источник: Atlantic Council