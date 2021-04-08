Ректор. Новое время: вышел документальный фильм о Поплавском

Поющий ректор раскрыл секреты успешной работы Университета культуры в условиях коронавирусного кризиса

В условиях пандемии в мире и в Украине, когда активная жизнь ушла в онлайн, Михаил Поплавский нашел выход из кризисной ситуации и рассказал, как не только приспособился к новым реалиям, а полностью переформатировал университет и вышел на новый уровень. Об этом идет речь в документальном фильме Ректор. Новое время, который вышел на YouTube-канале Поплавского.

Михаилу Михайловичу, возглавляющему ВУЗ уже более 25 лет, не привыкать к вызовам. На любые трудности он реагирует смелыми действиями, привлекая весь ресурс и экспериментируя.

Для него вызовы – это новые возможности, толчок к созданию чего-то нового. Поэтому на карантине он вовсе не сидит без дела, каждый день он в университете, как и преподаватели. Команда учебного заведения полностью переформатировала учебный процесс, согласно новым реалиям.

— Новые времена требуют терпения и движения вперед. Мы приняли актуальные вызовы и за короткое время воплотили комплексную систему дистанционного обучения. Открыли Международный центр инновационных технологий, ряд творческих онлайн-лабораторий для того, чтобы быть доступными для каждого студента, чтобы наша молодежь была полностью удовлетворена учебным процессом. Мы создали виртуальный университет! — говорит Поплавский и добавляет, что теперь их опыт перенимают и другие университеты.

В новых творческих лабораториях и аудиториях профессионалы своего дела, известные актеры, режиссеры, телеведущие, исполнители проводят лекции, тренинги, мастер-классы. Студенты с большим интересом включаются в процесс с лидерами мнений. Это дает возможность выражать свои креативные идеи, создавать уникальные творческие проекты, хоть и дистанционно.

Поплавский говорит, что сейчас важно не расслабляться, в обучении нужны дисциплина, порядок и безопасность. Ректор верит, что кризисные времена преодолевают те, кто не боится вызовов и готов к нестандартным решениям.

— Нужно быть интересными, оригинальными, привлекать к себе внимание. Не бояться быть белой вороной, и реализовывать свой потенциал по-максимуму. Лидерами не рождаются, ими становятся. Я хочу! Я могу! Я буду, — вот главные секреты успеха, — говорит Поплавский.

И это реально работает. Судя по количеству талантливых звездных выпускников, многие из которых делятся своим опытом со студентами. Фрагменты этих встреч также можно увидеть в фильме.

Режиссером выступил Александр Ковш. Своего героя он сравнивает с Колумбом, который ведет корабль к Новым Землям.

— Работать с Поплавским – это как танцевать на горячих углях: никогда не знаешь, где припечет. У него обостренная природная интуиция, скрупулезность в разработке всего, начиная от создания идеи до ее воплощения. Да, он ставит сложные задачи, но и сам предлагает пути их решения. У нас сложился успешный творческий тандем, — поделился режиссер.

В фильме Поплавский не скрывает, что очень скучает по студентам. Но он не сомневается, что любой кризис — это начало новых возможностей.

Поплавский выпустил новый клип

Михаил Поплавский снял видеоклип на популярную песню Сало, которой уже 20 лет. Новая видеоработа выполнена в в голливудском стиле с использованием современных технологий.

Презентация клипа состоялась в Киевском университете культуры.