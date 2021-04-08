Россия в ТГК требовала легализировать “инспекции” позиций ВСУ – Арестович

На последнем заседании российская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила проводить так назваемые инспекции позиций ВСУ якобы для дополнительного контроля режима прекращения огня.

Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

– Россияне требовали повторить или легализовать такую ​​вещь, как инспекция наших позиций, как предлагалось в Шумах. Конечно, мы им сказали, что так не будет, — отметил он.

По его словам, РФ хочет, воспользовавшись обострением, которое сама и создает, “протолкнуть механизм дополнительного контроля режима прекращения огня, чтобы легализировать так называемые ЛДНР в качестве стороны конфликта, а самой перейти в статус посредника”.

При этом Арестович отметил, что Украина готова рассматривать дополнительные механизмы контроля режима тишины, но точно не такие.

Говоря об итогах вчерашней встречи в ТКГ, он напомнил, что стороны подтвердили необходимость соблюдения режима прекращения огня, но сразу после этого прошли обстрелы и погиб военнослужащий.

– То есть цену российским заверениям мы все хорошо знаем. Здесь речь о другом: вместе с западными партнерами сдерживать Россию от открытого применения силы — другого выхода пока не просматривается, – подытожил Арестович.

Экстренное заседание ТКГ

На экстренном заседании Трехсторонней контактной группы 7 апреля стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима тишины.

При этом совместного заявления не приняли, поскольку российская делегация потребовала внести свои коррективы.