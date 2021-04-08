Упрощенное трудоустройство для лиц с инвалидностью — в Раду внесли законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект по облегчению трудоустройства для лиц с инвалидностью.
Соответствующий законопроект №5344 размещен на сайте парламента.
Законопроект предусматривает:
- возможность работать человеку с инвалидностью дистанционно (из дома);
- создание за счет средств Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью на предприятиях специальных рабочих мест для людей;
- проведение за счет Фонда профессиональной подготовки и повышения квалификации.
Также согласно документу, для людей с инвалидностью можно искать работу преимущественно на том предприятии или учреждении, где они работали до наступления инвалидности.
Подбор работы происходит с учетом заключения медико-социальной экспертной комиссии, пожеланий человека к условиям труда, а также имеющихся у нее профессиональных знаний и навыков.
Кроме того, проект закона предусматривает трудоустройство лиц с инвалидностью, страдающих психическими расстройствами.
Рада поддержала законопроект о внеочередном обслуживания лиц с инвалидностью
Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который обеспечивает внеочередное обслуживание людей с инвалидностью и внеочередной пропуск их через границу.
Соответствующий документ предусматривает предоставление права обслуживания лиц с инвалидностью вне очереди в любых кассах, учреждениях и организациях, которые предоставляют социальные услуги населению.