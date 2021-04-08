Украина направила в Гаагу материалы о боях в Иловайске и Донецком аэропорту

Офис генпрокурора собрал факты и доказательства, подтверждающие вероломные убийства и ранения украинских военных российскими наемниками во время событий под Иловайском 29 августа 2014 года и в Донецком аэропорту 19-21 января 2015 года.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов направил эту информацию в Международный уголовный суд в Гааге. Она содержит материалы уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также вещественные доказательства.

Последний раз Украина передавала в Гаагский трибунал материалы по этому делу в декабре 2019 года. Тогда речь шла о фактах казней украинских военных в районе Иловайска.

В целом в Международный уголовный суд направлено 19 обращений о нарушении гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Иловайск и Донецкий аэропорт

Иловайский котел – одно из самых трагических событий на Донбассе. В конце августа 2014 года Иловайск должен был стать “зеленым коридором” для украинских военных, однако они попали в окружение врага.

По официальным данным, тогда погибли 366 украинских бойцов, 429 — получили ранения, 300 — попали в плен, 24 — пропали без вести.

В январе 2015 года при обороне Донецкого аэропорта представители оккупационной администрации РФ в Донецкой области запросили режим тишины якобы для эвакуации погибших и раненых.

Однако российские наемники использовали перемирие, чтобы заминировать, а потом подорвать позиции ВСУ. Тогда погибли 25 военных, 22 захватили в плен, одного из них убили.