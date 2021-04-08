Запорожье идет по наихудшему итальянскому сценарию — ОГА

В Запорожье заполнены три четверти коек для больных коронавирусом, а в некоторых больницах даже на 100%.

Об этом рассказал председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух и отметил, что худшая статистика наблюдается в Запорожье.

— Мы идем по наихудшему “итальянскому сценарию” в областном центре. С кислородом у нас все нормально, дополнительные места откроем. Вопрос — хватит ли врачей, — рассказал Старух.

За последние сутки в области обнаружили 622 случая инфицирования коронавируса и 14 смертей. По мнению Старуха, нужно усиливать ограничения, так как предыдущие локдауны показали свою эффективность.

Карантин в Запорожской области

8 апреля комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о переходе Запорожской области в красную зону адаптивного карантина.

Новые ограничения будут действовать на территории всей области с 9 апреля, но общественный транспорт пока останавливать не будут, однако возможно введение пропускной системы.

С полным перечнем новых карантинных ограничений в Запорожской области можно ознакомиться на Фактах ICTV.