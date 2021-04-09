Наблюдательной миссии ОБСЕ не удалось поднять беспилотник на Востоке Украины из-за глушения сигнала.

Раньше в работе дронов могли быть проблемы из-за нестабильного сигнала, но поднять беспилотный летательный аппарат в небо не удалось впервые.

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Об этом 7 апреля сообщили в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

— За последние два месяца 62,5% полетов БПЛА дальнего действия СММ столкнулись с препятствиями сигнала GPS, а в 75% пострадавших полетов это произошло более одного раза, — говорится в отчете.

По оценкам ОБСЕ, источник помех мог находиться в радиусе нескольких десятков километров от места неудачного запуска дрона.

Также в отчете отмечается, что на оккупированных территориях в зоне, где запрещено размещать тяжелое вооружение, выявлено 14 танков.

Российские войска на украинской границе

Сейчас на границе с Украиной находится больше регулярных войск РФ, чем когда-либо с 2014 года, когда был аннексирован Крым и началась война на Донбассе.

Об этом на последнем брифинге Белого дома заявила пресс-секретарь Джен Псаки.