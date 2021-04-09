Курс валют НБУ на 9 апреля 2021 в Украине

В Украине выросла стоимость некоторых иностранных валют, в частности доллара и евро. По состоянию на 9 апреля Нацбанк установил курс доллара на уровне 27,97 грн за единицу — это на восемь копеек дороже, чем в предыдущий банковский день.

Курс евро в Украине на 9 апреля составляет 33,22 грн — цена поднялась на девять копеек по сравнению с предыдущим днем.

Курс валют НБУ на 9 апреля 2021

$1 — 27,97 грн;

€1 — 33,22 грн;

1 польский злотый — 7,29 грн;

10 российских рублей — 3,63 грн.

Каким будет курс доллара в апреле

По прогнозу экономиста Александра Хмелевского, в апреле не произойдет значительного колебания курса доллара.

Стоимость американской валюты в течение месяца составит в пределах 27,8-28,5 грн за $ 1.

Подробнее, каким будет курс доллара в апреле, читайте в материале Фактов ICTV.