Курс валют НБУ на 9 апреля 2021 в Украине

В Украине выросла стоимость некоторых иностранных валют, в частности доллара и евро. По состоянию на 9 апреля Нацбанк установил курс доллара на уровне 27,97 грн за единицу — это на восемь копеек дороже, чем в предыдущий банковский день.
Курс евро в Украине на 9 апреля составляет 33,22 грн — цена поднялась на девять копеек по сравнению с предыдущим днем.
Курс валют НБУ на 9 апреля 2021
- $1 — 27,97 грн;
- €1 — 33,22 грн;
- 1 польский злотый — 7,29 грн;
- 10 российских рублей — 3,63 грн.
Каким будет курс доллара в апреле
По прогнозу экономиста Александра Хмелевского, в апреле не произойдет значительного колебания курса доллара.
Стоимость американской валюты в течение месяца составит в пределах 27,8-28,5 грн за $ 1.
Подробнее, каким будет курс доллара в апреле, читайте в материале Фактов ICTV.